Yapay zekâyla kanseri erken teşhis etmeyi planlayan bir şirket 21 milyon dolarlık fon topladı!

Bir avuç şirket, işlerini, semptomlar ortaya çıkmadan önce tıbbi durumları taramak için herkesin kullanabileceği tam vücut taramaları sunmak üzerine kurdu. Kim Kardashian'ın yardımıyla, taramalar nihayet manşetlere taşındı ve sağlık teknolojisi girişimi Ezra etkilerini hissetti.

Ezra CEO'su ve kurucu ortağı Emi Gal, yaptığı açıklamada, "Kim Kardashian'ın tarama yaptırdığı gün, Ezra taraması olmamasına rağmen, günden güne gelirimiz arttı” dedi.

Bu gelişmeler, tüm vücut MRI taramaları gerçekleştirmek için radyoloji klinikleriyle ortaklık kuran Ezra'nın büyümesini destekledi. Yapay zekâ destekli teknolojisini, görüntü kalitesini korurken maliyetli prosedürü hızlandırmak için kullandı.

Ezra, teknolojisini ABD’de 7 şehirdeki 18 klinikte sunuyor ve girişim genişlemeye devam etmek için yeni bir nakit destesine kavuştu. Ezra, One Medical'in eski CEO'su Amir Dan Rubin tarafından 2023'ün sonunda kurulan yeni VC şirketi Healthier Capital'in ortaklığında 21 milyon dolar topladığını duyurdu.





CEO GAL, ANNESİNİ KANSER NEDENİYLE KAYBETTİ

Ezra'nın taramaları bir hastanın genel sağlığını kontrol etmek ve izlemek için kullanılabilirken, şirketin birincil odak noktasının erken kanser teşhisi olduğu belirtildi. Bu konunun, annesi metastatik kanserden öldükten sonra şirketi kuran Ezra kurucu ortağı ve CEO'su Emi Gal için kişisel olduğu ifade edildi.

Kanserin tedavisi için eldeki en iyi şeyin erken teşhis olduğunu söyleyen Gal, Ezra'nın taramalarıyla bu girişimin yüzlerce insanın kanseri teşhis etmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ezra, tüm vücut MRI'larının nasıl yapıldığını ve analiz edildiğini iyileştirmek için üç ürün kullanıyor. Ana aracı Ezra Flash, hastanın makinede geçirdiği süreyi kısaltırken net görüntüler üretmek için MRI taramalarındaki gürültüyü azaltmak için yapay zekâ kullanıyor. Girişim ayrıca radyologların taramaları okumasına ve hastalara anlaşılması kolay tarama sonuçları vermesine yardımcı olmak için yapay zekâ destekli çözümlere sahip.

Ezra'nın taramaları, şirketin yapay zekâsının yardımıyla daha uygun fiyatlı hale geldi. Zira MR sürecini hızlandırmak taramanın maliyetini önemli ölçüde azalttı. Yine de, 30 dakika süren kanser odaklı taraması 1.350 dolara mal oluyor ve bu da birçok hasta için ulaşılamaz hale getiriyor. Ayrı bir kalp ve akciğer BT taraması gibi ek testler gerektiren organların incelenmesi durumunda şirketin, 2 bin 500 dolara kadar ücret talep edebileceği konuşuluyor.