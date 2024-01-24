Yeni rakamlar açıklandı! Netflix yayın savaşlarını kazanıyor!

Netflix, 13,1 milyon küresel abone daha kazanarak toplamda 260 milyondan fazla aboneye ulaşarak en iyi dördüncü çeyreğini geçirdi. Bu büyüme, 150 milyon küresel aboneyle çok geride kalan en yakın yayın rakibi Disney+ gibi yeni rakiplerine karşı liderliğini genişletiyor.

Netflix'in hakimiyeti video izleme payında da kendini gösteriyor. Netflix tarafından paylaşılan Nielsen verileri, yayıncının aralık ayında ABD'de Disney+/Hulu için yüzde 5 ve Amazon'un Prime Video'su için yüzde 3'e karşılık yüzde 8'lik bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Netflix'in en son çeyreği, yayıncının sürekli değişen ve giderek daha rekabetçi hale gelen eğlence sektörüne rağmen zirvede kalmayı nasıl başardığını gösteriyor. Şirket, bunu neredeyse her zevke hitap eden hit ve çeşitli yapımlar üreterek başardı.

Netflix, 2023 yılında 52 haftanın 48'inde 1 numaralı orijinal TV dizisine sahip olduğunu gösteren ek Nielsen verilerine işaret etti. Hollywood'da film stratejisinin geleceğine dair soru işaretleri varken, özellikle de uzun süredir film koltuğunda oturan Scott Stuber'ın yakında ayrılacağı düşünüldüğünde, Netflix 52 haftanın 41'inde 1 numaralı orijinal filme sahip oldu.





SQUİD GAME ZİRVEDE

Dördüncü çeyrekte gişe rekorları kıran yapımlar arasında Squid Game: The Challenge ve The Crown finali yer aldı. Netflix ayrıca, içeriklerini yalnızca kendi hizmetleri için tutma konusunda havlu atan rakiplerinin şovlarını lisanslamaktan da büyük ölçüde yararlandı.

Her dizi hit olmasa da Netflix'in aboneler nezdinde yardımcı program statüsüne ulaşmasını sağlayacak kadar çok dizi bulunuyor.

Öte yandan, Netflix'in aboneliğini iptal ettiren kullanıcıların geri gelmesini sağlamak için yeni içeriğe ihtiyacı bulunuyor ama bunun da oldukça maliyetli olduğu belirtiliyor.

2024 yılında yeni dizi ve filmlere 17 milyar dolar harcamayı planlıyor ve ilk olarak Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre WWE Raw'ı yayınlamak için 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Fakat Netflix’in büyük büyüme rakamlarının devam etmeyebileceği öngörülüyor. Şirket, ilk çeyrekte, dördüncü çeyrekte olduğu kadar çok abone eklemeyi beklemediğini ama yine de 2023'ün ilk çeyreğinde olduğundan daha fazla abone eklemeyi beklediğini açıkladı.