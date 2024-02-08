YouTube TV, daha iyi video kalitesi sunan 1080p Enhanced seçeneğine kavuşuyor!

YouTube TV müşterileri, en beğendikleri programları seyretmekten canlı bir maç izlemeye kadar her şey için daha yüksek kaliteli bir video seçeneğine kavuşuyor.

YouTube TV, daha iyi video kalitesi sunan 1080p Enhanced seçeneğine kavuşuyor!
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Google, YouTube TV ve Primetime Channels müşterileri için 1080p Enhanced isimli yeni bir ayarı kullanıma açıyor. 1080p Enhanced ayarı, artırılmış bit hızı ile mevcut 1080p60 çözünürlüğünü geliştiriyor.

Güncellemeyi doğrulayan şirket, 1080p Enhanced ayarının en yüksek video kalitesini sunduğunu açıkladı.

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GOOGLE BİR HATA BULDU

Halihazırda 1080p Enhanced'a erişimi bulunan Reddit kullanıcıları, çözünürlüğün Paramount ve Syfy gibi 1080p60 ile aynı kanalların hepsinde bulunduğunu bildirdi. 1080p Enhanced seçeneği, Google’ın orijinal platformundaki müşteriler için video kalitesini artıran YouTube Premium'u da izliyor.

Bu kapsamda, güncellenmiş 4K uyumlu bir akış cihazının bulunduğu bütün YouTube TV ve Primetime Kanalları aboneleri, video kalitesi ayarlarına erişerek söz konusu opsiyona erişebilecek. Öte yandan şirket, müşterilerin manuel olarak 1080p Geliştirilmiş'i seçmesinin önüne geçen bir hata buldu. Fakat Google, bu hatanın görüntü kalitesini etkilemediğini ve bu problemi çözüme kavuşturmak amacıyla çalıştığını paylaştı.

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