Z kuşağı en çok YouTube'a ve en az Facebook'a güveniyor!

YouTube, yakın zamanda ABD’de yapılan bir ankete göre, tüm büyük sosyal medya platformları arasında Z kuşağının en güvendiği platformlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Z kuşağı en çok YouTube'a ve en az Facebook'a güveniyor!
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Temmuz ayında Business Insider, YouGov ile iş birliği gerçekleştirerek 5 kuşağı kapsayan 1.800'den fazla ABD’li ile bir anket yaptı. Ankete katılanların 600'den fazlası 1997 ve 2012 yılları arasında doğanlar olarak tanımlanan Z kuşağının bir parçasıydı. Business Insider ise sadece 18 yaş üstü kişilerle anket yaptı.

Bir soruda, Z kuşağına birkaç büyük sosyal medya şirketinin güvenilirliğine ilişkin algıları soruldu.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre YouTube, 18-26 yaş arası Z kuşağının yüzde 59'unun biraz ya da çok güvenilir olarak nitelendirdiği bir platform olarak öne çıktı. Yalnızca yüzde 28'i biraz ya da çok güvenilmez buldu.

İkinci sırada ise Instagram yer aldı: Güvenilirlik konusunda Z kuşağının yüzde 40'ının oyunu alırken, güvenilmezlik konusunda da yüzde 45 oy aldı. Ankete katılanların yüzde 15'i ise kararsız olduğunu belirtti.

facebook

EN GÜVENİLMEZ PLATFORM FACEBOOK OLDU

Z kuşağı bireylerinin yüzde 60'ının biraz ya da çok güvenilmez olarak nitelendirdiği sosyal medya platformu ise Facebook oldu. Z kuşağının sadece yüzde 28'i Facebook'u güvenilir olarak nitelendirdi.

Hemen arkasından gelen TikTok ise demografik grubun yüzde 57'si tarafından güvenilmez olarak değerlendirildi. Z kuşağının yüzde 30'u TikTok'un biraz ya da çok güvenilir olduğunu söyleyerek güvenilirlik derecelendirmesinde Facebook'tan biraz daha iyi performans gösterdi.

Facebook’un Z kuşağı arasında en güvenilmez olan sosyal medya platformu olmasının nedeni ise bu kuşağa ait bireylerin Facebook’u neredeyse hiç kullanmaması olarak gösterildi.

Öte yandan, eskiden Twitter olarak bilinen X, Elon Musk'ın 2022 yılında siteyi satın almasından bu yana giderek daha tartışmalı hale geldi.

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