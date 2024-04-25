Bist 100
9.809,53 0%
DOLAR
32,51 -0,1%
EURO
34,93 0,26%
ALTIN
2.420,88 0,41%

33 il için tuşa basıldı! 15 Bin TL’si olan KDV’den gayrimenkul alabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Dairesi, 33 ildeki 391 çeşitli arsayı KDV olmadan satışa sunuyor. Açık artırma sürecine girmek için, arsanın niteliğine bağlı olarak minimum 15 bin TL'lik bir ödeme yapılması gerekecek. İşte ilgili illerdeki arsalar...

Yayın Tarihi: 25.04.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:31
33 il için tuşa basıldı! 15 Bin TL’si olan KDV’den gayrimenkul alabilecek

Yatırımcılar, konut ya da ticaret alanı yaratma imkanı sunan TOKİ'nin arsa ihalelerini dikkatle izliyor. Her bütçeye hitap edecek şekilde fiyatlandırılan TOKİ arsaları, çeşitli kullanım amaçları için ideal. TOKİ, cazip fiyatlarla arsa satış fırsatlarını kamuoyuna açıkladı.

TOKİ'den 33 İlde Arsa Satışı: İstanbul, Ankara, İzmir Dahil!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir de içinde bulunduğu 33 ilde toplam 392 çeşitli arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İşte satışa sunulacak iller ve tahmini fiyatlar... Yatırım yapmayı düşünenler, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesisleri için ayrılan bu arsalara %25 peşin, 48 ay taksit imkanıyla sahip olabilirler. Üstelik, arsaların satışı KDV hariç gerçekleştirilecek.

TOKİ

TOKİ Arsa Satışları Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ'nin arsa satışları, Adana'dan Yalova'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde 33 ilde gerçekleştirilecek. İlgilenen yatırımcılar için açık artırma, 8 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.

TOKİ Arsa Satışları İçin Belirlenen Tahmini Değerler

  •   0 - 500.000 TL aralığındaki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 15.000 TL.
  •   500.001 - 2.500.000 TL aralığındaki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 75.000 TL.
  •   2.500.001 - 10.000.000 TL aralığındaki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 350.000 TL.
  •   10.000.001 - 25.000.000 TL aralığındaki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 750.000 TL.
  •   25.000.001 - 50.000.000 TL aralığındaki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 1.500.000 TL.
  •   50.000.001 TL ve üzeri değerdeki her bir arsa için belirlenen tahmini değer 3.000.000 TL.
  •   Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki ve Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar mahallesindeki taşınmazlar için ise satış bedelleri ne olursa olsun 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bebek bezi, çamaşır suyu indirimi başlıyor! A101 25 Nisan aktüel ürünleri

Dikkat! Bankkart'ta 7.500 TL iade fırsatı için tarih verildi: 23.59'da Bitiyor

Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Bunu bilmeyen kiracıların parası elden gidebilir! 81 ilde geçerli olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Dikkat! Bankkart'ta 7.500 TL iade fırsatı için tarih verildi: 23.59'da Bitiyor

Araba ev almaya gerek yok! O parayı mevduata yatıran 46.500 TL kazanıyor

Önlisans mezunu olan işi kapıyor! Hemen belediyede işe başlıyor

Annelere haber geldi: Çocuk Başına 600 TL'ye Kadar Devlet Yardımı

33 il için tuşa basıldı! 15 Bin TL’si olan KDV’den gayrimenkul alabilecek

İstanbul'da iş arayanlara müjde! Göç İdaresi Başkanlığı 382 işçi alımı yapacak

Bunu bilmeyen kiracıların parası elden gidebilir! 81 ilde geçerli olacak

Bebek bezi, çamaşır suyu indirimi başlıyor! A101 25 Nisan aktüel ürünleri

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Pratik zekalı 4 burç belli oldu! Onları alt etmek imkansız

Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak