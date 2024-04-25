33 il için tuşa basıldı! 15 Bin TL’si olan KDV’den gayrimenkul alabilecek

Yatırımcılar, konut ya da ticaret alanı yaratma imkanı sunan TOKİ'nin arsa ihalelerini dikkatle izliyor. Her bütçeye hitap edecek şekilde fiyatlandırılan TOKİ arsaları, çeşitli kullanım amaçları için ideal. TOKİ, cazip fiyatlarla arsa satış fırsatlarını kamuoyuna açıkladı.

TOKİ'den 33 İlde Arsa Satışı: İstanbul, Ankara, İzmir Dahil!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir de içinde bulunduğu 33 ilde toplam 392 çeşitli arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İşte satışa sunulacak iller ve tahmini fiyatlar... Yatırım yapmayı düşünenler, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesisleri için ayrılan bu arsalara %25 peşin, 48 ay taksit imkanıyla sahip olabilirler. Üstelik, arsaların satışı KDV hariç gerçekleştirilecek.





TOKİ Arsa Satışları Hangi İllerde Yapılacak?

TOKİ'nin arsa satışları, Adana'dan Yalova'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde 33 ilde gerçekleştirilecek. İlgilenen yatırımcılar için açık artırma, 8 ve 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.

TOKİ Arsa Satışları İçin Belirlenen Tahmini Değerler