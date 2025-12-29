Safranbolu'da Yoğun Kar: Park Halindeki Araçlar Görünmez Oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, park halindeki araçları tamamen örterek bazılarını adeta görünmez hale getirdi.
Kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Belirli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sokaklar ve park alanları karla kaplandı; araç sahipleri sabah saatlerinde araçlarını bulmakta zorlandı.
Belediye Çalışmaları ve Vatandaşın Görüşü
Belediye ekipleri, karın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sabah işe giderken evinin önünü temizleyen Deniz Başçı, "Kar 2022 yılındaki gibi yağıyor. Özlemişiz" ifadelerini kullandı.
