Safranbolu'da Yoğun Kar: Park Halindeki Araçlar Görünmez Oldu

Safranbolu'da devam eden yoğun kar yağışı park halindeki araçları tamamen kapladı; belediye kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 03:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 03:17
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, park halindeki araçları tamamen örterek bazılarını adeta görünmez hale getirdi.

Kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Belirli aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sokaklar ve park alanları karla kaplandı; araç sahipleri sabah saatlerinde araçlarını bulmakta zorlandı.

Belediye Çalışmaları ve Vatandaşın Görüşü

Belediye ekipleri, karın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabah işe giderken evinin önünü temizleyen Deniz Başçı, "Kar 2022 yılındaki gibi yağıyor. Özlemişiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

