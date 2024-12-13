Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Folklorama' Müzikali Sahnelendi

Ardahan'da Sanatın Büyüsü: 'Folklorama' Müzikali

Ardahan'da gerçekleştirilen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, sanatseverleri bir araya getirdi. Festival kapsamında sahneye koyulan 'Folklorama' müzikali, izleyicilerle buluştu.

Kültürel Bir Etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla hayata geçirildi.

Ücretsiz Performans Yoğun İlgi Gördü

Etkinliğin ilk gösterimi, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak sunulan müzikale, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek ile birlikte birçok müziksever katıldı.

Sanatçılara Tebrik ve Çiçek

Gösterim sonunda Vali Hayrettin Çiçek, başarılı performanslarından ötürü sanatçılara teşekkür ederek buket takdim etti.

Festivale Devam Ediliyor

Sanat dolu bu etkinlikte festival, yarın gerçekleştirilecek farklı etkinliklerle devam edecek.