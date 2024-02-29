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Başak Burcu, Aşk ve evlilikte karar veriyor! İşte Başak burcu için tavsiyeler

Başak burcu, büyüme sürecinde karşılaşacağı fırsatlar ve zorluklar hakkında bilgilendiriliyor. Aşk, evlilik, aile, iş ve maddi konularda tavsiyeler veriliyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 17:18
Başak Burcu, Aşk ve evlilikte karar veriyor! İşte Başak burcu için tavsiyeler

Başaklar ve Yükselen Başaklar

Sevgili Başak, büyüme ve gerçeklikleri kavrama sürecine girdiğiniz bir dönemdesiniz. Peki, hangi alanlarda büyüme bekliyorsunuz? Aşk hayatınız mı, iş hayatınız mı? 

Aslanların esması olan "Ya Rezzak, Ya Fettah" maddi konularla ilgili olarak sıkça anılır. Ancak, bazen tekrar etmek gerekiyor çünkü herkesin bu bilgiye sahip olduğunu varsayamayız.

Başakların Büyüme Süreci

Başaklar, büyüme sürecine ne için hazırlanıyor? Sorunları mı büyütüyorlar? Hayır, bu tamamen onlara bağlı. Örneğin, dün sizin için zor bir gün olması gerekiyordu, ancak o kadar güzel bir gün oldu ki, hem başkalarına yardımcı oldunuz hem de kendi hayatınızda güzel bir gelişme yaşadınız.

Eğer her şeyin hikmetini ve inceliğini görebilen bir başaksanız, bu süreç size kalıcı başarılar ve büyüme getirecek. Ancak, her şeye kötü bir açıdan bakan ve kendini bu konuda eğitmeyi düşünmeyen bir başaksanız, bu süreç size daralma, sıkılma ve sorumlulukların artması zamanı olarak gelebilir.

Sorumluluklar ve Büyüme

Eğer her şeye negatif taraftan bakan, herkesi çok eleştiren, insanları çok takıntılı bir şekilde düzeltmeye çalışan ve kendini düzeltmeye çalışan bir başaksanız, belki de yüklerinizi hafifletme ve kendinize çeki düzen verme zamanı gelmiştir.

Ancak, çok emek veren, dikkatli çalışan ve kimseyle işi olmayan, sadece kendisiyle derdi olan başaklar için tam tersine, ödüller gelebilir. Bu, Satürn'ün güneşinize savaş modunda olduğu bir dönemde bile geçerlidir. Normalde tersi olması gerekiyor, ancak olaylara bakış açınız çok önemlidir.

Gerçeklerin Ortaya Çıkması

Gerçeklerin ortaya çıkacağı bir hafta, hatta on günlük bir süreç olacak. Özellikle hafta sonu, aile içinde bazı sırlar açığa çıkabilir. Ev, yuva, aile, hane ve emlak konularında, ayrıca ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde bazı çatışmalı durumlar yaşanabilir.

Aynı evi veya aynı apartmanı paylaştığınız insanlarla hafta sonu kavga etmemeye çalışın. Çünkü bu kavganın sonu hiç ummadığınız yerlere gidebilir. Haklı da olsanız, derdinizi sakince anlatmaya çalışın. Anneniz, babanız ve aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklarınızı da ihmal etmeyin.

Aşk ve Evlilik

Size aşk var, size evlilik var. Eğer hayatınızın olağan akışında böyle bir gündem varsa, evlilik ve ilişkilerle ilgili kararlar almanız gerekebilir. Ancak, evlilik ve ilişkilerle ilgili çok özel gündemler olacak. 13 Mart sizin için çok uğurlu bir gün olabilir.

Algılarınızı açık tutun, sakinleşin, hayatı ciddiyetle ele alın. Hatalarınız varsa, bunlarla yüzleşin. Reklam, tanıtım ve organizasyonlar için de elinizi taşın altına koyun. Evet başaklar, güzel bir hafta olsun.

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