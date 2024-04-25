Bebek bezi, çamaşır suyu indirimi başlıyor! A101 25 Nisan aktüel ürünleri

A101 Marketten haftalık indirim listesi geldi! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 MARKET 25 NİSAN İNDİRİMLERİ
Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin haftalık kampanyaları yoğun ilgi görüyor. A101 Market her hafta yüzlerce üründe yaptığı indirimlerle müşterilerine uygun alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Markette 25 Nisan tarihi itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;
Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL
JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL
Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
Flavel Çay Makinesi 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL
Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL
Arzum Dikey Süpürge 999 TL
Nisanla Epilatör 359 TL
Nisanla Saç Düzleştirici 219 TL
Nisanla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL
Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL
ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL
Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL
Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL
Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL
Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL
Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL
Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL