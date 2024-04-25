Bebek bezi, çamaşır suyu indirimi başlıyor! A101 25 Nisan aktüel ürünleri

A101 Marketten haftalık indirim listesi geldi! Bu fırsat kaçmaz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET 25 NİSAN İNDİRİMLERİ

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin haftalık kampanyaları yoğun ilgi görüyor. A101 Market her hafta yüzlerce üründe yaptığı indirimlerle müşterilerine uygun alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Markette 25 Nisan tarihi itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL

JVC 50" UHD Smart Led Tv 12.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

HiKING A41 Cep Telefonu 3.999 TL

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

Flavel Çay Makinesi 999 TL

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL

Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL

Arzum Dikey Süpürge 999 TL

Nisanla Epilatör 359 TL

Nisanla Saç Düzleştirici 219 TL

Nisanla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL

Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL

ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21.990 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL

Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL

Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL

Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL

Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL

Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL