Bu yöntemle sarmanız lokum gibi pişecek! Kart yaprak kalmayacak

Türk mutfağının hem geleneksel hem de en çok tercih edilen yemeklerinden olan yaprak sarması hemen her sofrada bulunan hemen her evde mutlaka yapılmış yemeklerden olmaktadır. Fakat yaprak sarması yaparken en büyük sorununuz yaprakların pişmeme sorunuysa bazı püf noktalara dikkat etmenizde fayda var. Bu püf noktalara dikkat ettiğiniz takdirde hem yapraklarınız dağılmayacak hem de yumuşacık olacak. Siz de akşam yemeğine yaprak sarması yapacaksanız eğer dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar yer almaktadır. İşte, detaylar...

Yaprak Sarmasının Püf Noktaları Nelerdir?

Yaprak sarması yaparken öncelikle saracağınız yaprağın taze ve kaliteli olması önemlidir.

Yaprakları tuzlu suda bekletirseniz eğer yaprakların daha kolay sarıldığını görebileceksiniz.

Yaprak sarmayı yapmaya başladığınızda yaprağın alt kısmına iç harç koyup içe doğru sararken sıkı sıkı sarmalısınız.

Sarmaları dizerken öncelikle yaprakların üzerine limon dilimleri koymanız gerekiyor. Limon koyarsanız eğer sarmanın kuru olmasını engellemiş olacaksınız.





Yaprak Sarması Nasıl Yapılır?

Yaprak sarması yaparken bazı malzemelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu malzemeler arasında;

250 gr pirinç,

1 bardak zeytinyağı,

3 tane kuru soğan,

Yarım bardak su,

bir tutam tuz,

bir tutam karabiber,

1 tutam tarçın,

maydanoz, nane veya dere otu

Sarmak için yaprak sarması

Soğanları ince ince doğradıktan sonra üzerine maydanoz ve dereoturunu ince ince doğramanız gerekiyor.

Bu esnada ise yaprak 5-6 bardak kaynamış suda haşlanır.

İç harcın malzemelerini katıp ekledikten sonra sarma sarmaya başlanır.

Sarmalar ince ince sarıldıktan sonra üzerini geçecek kadar su ile limon suyu eklenir.

Yaklaşık 1 saat pişirilir. Sarmalar piştikten sonra üzerinde biraz zeytinyağı gezdirilir. Bu sarmanın daha parlak olmasını sağlayacaktır.