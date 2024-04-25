Bunu bilmeyen kiracıların parası elden gidebilir! 81 ilde geçerli olacak

Yeni düzenlemeye göre, mevcut kiracılara uygulanacak kira artışı en fazla %25 ile sınırlandırıldı. Bu kısıtlama, birçok kiracıyı memnun ederken, kira gelirine dayanan ev sahipleri tarafından eleştirildi. Ancak, bu kira artışı limiti, son iki yıldır devam eden ve aşırı kira zamlarını önlemeye yönelik bir tedbir olarak görülüyor.

Kira artışı limitleri konulduktan sonra, ev sahiplerinin mevcut kiracıları çeşitli sebeplerle evden çıkarma çabaları, kiracı-ev sahibi ilişkilerindeki gerginlikleri açığa çıkardı. "Yurt dışından ailem gelecek", "Evlenecek çocuğum var" ya da "Kendim oturacağım" gibi gerekçelerle kiracıları tahliye etmeye çalışan ev sahiplerine karşı, Bakanlık ciddi yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. Bu gelişmeler üzerine, ev sahipleri daha önce duyulmamış bazı yöntemlere başvurarak duruma çözüm aramaya koyuldular.





Kiracı Olanlar Dikkat

Son zamanlarda, bazı ev sahipleri kiracılarını çeşitli sebeplerle evden çıkarmak için nakit kira ödemesi talep etmeye başladı. Kiracılar, bu yöntemde bir sakınca görmeyerek nakit ödemeleri kabul etti. Ancak, ev sahipleri daha sonra yasal sınırların üzerinde bir kira artışı istediğinde, kiracılar bunu reddedip yasal yollara başvurdu.

Ne yazık ki, mahkeme ev sahibinin lehine karar verdi ve kiracının evi boşaltmasını ve belirli bir miktar para ödemesini emretti. Bunun sebebi, kiracının nakit ödeme yapması ve bu ödemelerin kayıt altına alınmamasıydı. Sonuç olarak, ev sahibi bu durumu avantaja çevirerek kiracıyı evden çıkardı ve kayıt dışı kalan kira bedellerini tekrar talep etti. Bu yüzden kiracılara, nakit kira talep eden ev sahiplerine itibar etmemeleri ve kira ödemelerini banka dekontu gibi resmi belgelerle yapmaları önerildi.