Dışarda günlerce kalsa da bayatlamayacak! Günlerce taze kalan lavaş tarifi

Ev yapımı lavaş ekmeği yapmak için adım adım bir tarife ne dersiniz? İşte size, mutfakta eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim sunacak, aynı zamanda uzun süre tazeliğini koruyacak basit ve lezzet dolu bir tarif!



EVDE BAYATLAMAYAN LAVAŞ NASIL YAPILIR?





Lavaş, çeşitli yemeklerin yanında sunabileceğiniz çok yönlü bir ekmek çeşidi. Evde yapıldığında ise, hem pratikliği hem de lezzetiyle sofralarınıza değer katar. İşte, sizin için hazırladığımız kolay ve bayatlamayan lavaş tarifi...

MALZEMELER

- 1,5 su bardağı su

- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 4 - 4,5 su bardağı un

TARİF

Unu bir kaba alın. Üzerine su, zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamuru 12 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı yuvarlayın. Her parçayı tava büyüklüğünde açın. Yağsız bir tavada her iki tarafını da pişirin. Pişen lavaşları üst üste dizin ve kurumaması için temiz bir bezle örtün. Ardından servis edebilirsiniz.