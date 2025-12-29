DOLAR
42,91 -0,05%
EURO
50,5 0,06%
ALTIN
6.233,77 0,29%
BITCOIN
3.869.889,85 -2,92%

Halfeti ve Birecik'te Okullar Bir Günlüğüne Tatil Edildi

Şanlıurfa Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçelerinde okulların bir günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:09
Halfeti ve Birecik'te Okullar Bir Günlüğüne Tatil Edildi

Halfeti ve Birecik'te Okullar Bir Günlüğüne Tatil Edildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçelerinde okulların bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Valilikten Açıklama

Valilik, daha önce kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik hariç il genelindeki okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirmişti.

Sabaha karşı kar yağışının bu ilçelerde de yoğun bir şekilde görülmesi üzerine alınan yeni karar ile Halfeti ve Birecik'te de okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Bu açıklama ile birlikte Şanlıurfa genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiş oldu.

KAR TATİLİ İL GENELİNE YAYILDI

KAR TATİLİ İL GENELİNE YAYILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halfeti ve Birecik'te Okullar Bir Günlüğüne Tatil Edildi
2
Aksaray'da 29 Aralık 2025'te 1 Gün Kar Tatili
3
Çanakkale'de Mevsimin İlk Karı: Çan ve Bayramiç Beyaza Büründü
4
Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti
5
Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi: Keklik avı kamerada
6
Beypazarı’nda Karla Kaplı Yılkı Atları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Bingöl’de Kar ve Tipide Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları