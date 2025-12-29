Halfeti ve Birecik'te Okullar Bir Günlüğüne Tatil Edildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçelerinde okulların bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Valilikten Açıklama

Valilik, daha önce kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik hariç il genelindeki okulların bir günlüğüne tatil edildiğini bildirmişti.

Sabaha karşı kar yağışının bu ilçelerde de yoğun bir şekilde görülmesi üzerine alınan yeni karar ile Halfeti ve Birecik'te de okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Bu açıklama ile birlikte Şanlıurfa genelinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiş oldu.

KAR TATİLİ İL GENELİNE YAYILDI