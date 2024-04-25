İstanbul'da iş arayanlara müjde! Göç İdaresi Başkanlığı 382 işçi alımı yapacak

İstanbul İl Göç İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Kamu İşçi Alım Yönetmeliği doğrultusunda, tabloda belirtilen daimi iş pozisyonları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel temini gerçekleştirilecek.





382 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımı yapacaktır.



Güvenlik Görevlisi

Özel güvenlik görevlisi pozisyonu için gereken kriterler şunlardır:



• En az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları karşılamak gerekmektedir.

• Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yer alan sağlık koşullarına uygun olmak gerekmektedir.

• Geçerlilik süresi en az 6 ay olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartı olanlar da başvuruda bulunabilir.

• Erkek adaylar için en az 170 cm, kadın adaylar için en az 160 cm boyunda olmak gerekmektedir.

• Boy uzunluğunun son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13'ten fazla, 17'den az olmaması gerekmektedir.

• Herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile engelli olmamak gerekmektedir.

• Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 18. maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi



Temizlik görevlisi pozisyonu için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Şoför Pozisyonu

Şoför pozisyonu için en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır. Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Ayrıca, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ya da 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden 22/04/2024 ile 26/04/2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.