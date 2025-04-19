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Klasik Otomobil Tutkunları Kazdağları'nda Buluştu

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, Kazdağları'nda klasik otomobil etkinliği düzenledi. 25 klasik araç sergilendi, katılımcılar bölgenin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:12
Klasik Otomobil Tutkunları Kazdağları'nda Buluştu

Klasik Otomobil Tutkunları Kazdağları'nda Buluştu

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinlik takvimine hızlı bir başlangıç yaparak, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda etkileyici bir buluşma gerçekleştirdi.

Klasik Araçlar ve Doğa

Kazdağları'nın eteklerinde yer alan bir otelde, 25 klasik otomobil sever araç ile katılarak, unutulmaz bir etkinlik yaşandı. Ziyaretçiler, hem bu nadide araçları yakından inceleme şansı buldu hem de bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

Başkan Tükenmez'den Açıklamalar

Klasik Mercedes-Benz Kulübü Başkanı Yusuf Tükenmez, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada İstanbul'dan geldiklerini ve Balıkesir ile Çanakkale bölgelerini çok sevdiklerini vurguladı. Her yıl bu bölgede iki etkinlik düzenlediklerini belirten Tükenmez, "Yaz döneminin ilk etkinliğini şu anda gerçekleştiriyoruz. Her seferinde farklı otelleri değerlendirip farklı ortamlar bulmaya çalışıyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz ve çok sevdik. Gayet düzgün, otantik bir yer. Şu anda çok mutluyuz." dedi.

Bölge Turizmcilerinin Memnuniyeti

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge turizmcisi Murat Bostancıoğlu, bu tür etkinliklerin bölgenin dinamikleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bostancıoğlu, "Kazdağları zaten son dönemlerde Türkiye'nin yükselen bir destinasyon noktası. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bölge otelleri olarak da bu konuya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerle Kazdağları'nın adını daha çok duyurmaya çalışacağız." diye ekledi.

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinliklerinin ilkini Balıkesir'in Edremit ilçesindeki...

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinliklerinin ilkini Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda gerçekleştirdi. Kazdağları'nın eteklerindeki bir otelde 25 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birbirinden değerli araçlar sergilendi.

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinliklerinin ilkini Balıkesir'in Edremit ilçesindeki...

Klasik Mercedes-Benz Kulübü, 2025 yılı etkinliklerinin ilkini Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda gerçekleştirdi. Kazdağları'nın eteklerindeki bir otelde 25 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, birbirinden değerli araçlar sergilendi.

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