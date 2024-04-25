Milyonlarca sürücüye 3 yıl uyarısı! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönecek

TÜVTÜRK, yeni otomobil sahibi sürücülere yönelik önemli bir hatırlatma yaptı. Kurum, yeni araç sahiplerinin ilk 3 yıl boyunca araç muayenesini yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını vurguladı.

Bu hatırlatma, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmak için kritik öneme sahip. Yeni otomobil satın alan sürücüler, araçlarının ilk 3 yılı boyunca TÜVTÜRK muayenesine girmek zorunda değiller. Bu süre zarfında araçların teknik muayeneden muaf olması, sürücülerin araçlarına daha fazla odaklanmalarını ve konforlu bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

TÜVTÜRK ayrıca, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirtirken, seyir halindeki araçların güvenliğinin sağlanması için düzenli muayenenin önemine dikkat çekti.





Sabit ve seyyar istasyonlar üzerinden çeşitli araçların muayeneleri gerçekleştirilebiliyor. Binek otomobil, traktör ve motosiklet muayeneleri seyyar istasyonlarda yapılabilirken, egzoz gazı emisyon ölçümü yalnızca sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor.

Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesi ise yalnızca sabit istasyonlarda gerçekleştiriliyor. Traktör muayeneleri, hem seyyar hem de sabit istasyonlarda yapılabiliyor.

TÜVTÜRK'ün bu önemli hatırlatması, sürücülere araçlarını sorunsuz ve güvenli bir şekilde kullanma imkanı tanırken, trafiğin genel güvenliğine de katkı sağlıyor. Araç sahiplerinin bu bilgilendirmeyi dikkate almaları ve yasal düzenlemelere uymaları önem taşıyor.