Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri: Duygularını ifade etmede zorlanan bir burç

Oğlak burcu'nun ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Oğlak burcu, dışarıdan sert bir görünüme sahip olmasına rağmen, içinde duyarlı bir ruh taşır. Bu burcun sembolü olan keçinin, balık kuyruğu olduğunu unutmamalıyız. Oğlaklar, ilişkilerinde güven ve sağlamlık ararlar. Onlar için aşk da bir sorumluluk meselesidir. Fakat çok ciddi ve katı olmaları nedeniyle, hafif meşrep partnerlerle uzun vadeli bir ilişki kuramazlar.

Oğlak burcu'nun ideal partneri

Bu burç, aile, gelenek ve güvenlik gibi konulara değer verir ve onu duygusal olarak destekleyebilecek bir eş ister. Kolay kolay unutmayan ve çabuk ısınmayan bir yapıları vardır. Zamanla olgunlaşan ve sağlamlaşan bir ilişki isteyeceklerdir. Ayrıca partnerlerinin sosyal statülerine de önem verirler.

Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki avantajları

Eğer geçmişe ve köklere saygılı, sorumluluk bilinci olan bir partner arıyorsanız, Oğlak size bunları sunabilir. Sert görünseler de, gerçekçi yaklaşımlarıyla güven verirler. Oğlaklarla sadece bir aile değil, bir hanedanlık bile kurabilirsiniz. Oğlak size eş olarak kararlılık, sağlamlık ve disiplin de kazandıracaktır.

Bu burç, hedeflerine odaklanmış, uzun süreli başarıları hedefleyen bir burçtur. Asaletli olmaları sayesinde, onunla birlikte, ilişkiniz uzun ömürlü bir proje gibi gelişebilir. Güvenilir bir eş olan Oğlak, size güçlü bir statü de sağlayabilir.

Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki zayıflıkları

Fakat Oğlak duygularını kolay ifade edebilen bir burç değildir ve büyük bir güvensizlik ve bu güvensizliği gizlemeye çalışan güçlü bir hırs gösterebilirler. Oğlak olumsuz tarafıyla paylaşımcı ve rahat bir yapıda olmadığı gibi, muhafazakar ve katı davranışlarıyla, ilişkilerinde çok bencil bir tutum da takınabilirler. Güç ve kontrolü kendi ellerinde tutmak istedikleri için ilişkilerinde çok despot ve kıskanç olabilirler. Materyalist eğilimleri yüzünden onları paylaşıma yönlendirmek ve yumuşatmak çok zor olabilir.

Oğlak utangaç, kendini hemen belli etmeyen ve toprak elementinden bir burçtur. Ancak kendinden emin olduklarında harekete geçerler. Bu yüzden Oğlak'ın bir ilişkiyi başlatması çok zaman alabilir. Özellikle haritasında Oğlak burcu güçlü olan kişiler, örneğin Ay ve Venüs'ün bu burçta olması, genç Oğlaklar için içe kapanıklık, huzursuzluk ve güvensizlik duygusu yaratabilir. Fakat yıllar içinde Oğlak bu özelliklerini aşmaya başlar ve kendinden çok daha emin bir yapıya bürünür.

Oğlak aynı zamanda dişil bir burçtur ve bu nedenle çok risk almaz. Ama uzun vadede başarı getirecek, hesaplı riskleri göze alabilirler. Bir ilişkide de Oğlak hiç acele etmeyecektir ama bu ilişki daha sağlam bir temele oturduktan sonra, bu sefer Oğlak gücünü göstermeye başlayacaktır. Benzer şeyler Oğlakların cinsellikleri için de geçerlidir: Yavaş bir başlangıç ve kendini kanıtlama isteği.

Oğlak burcu'nun ilişkilerindeki özellikleri

Oğlak sessiz ama hırslı bir burçtur. Amacına ulaşmak için durmadan, yorulmadan çalışabilir ve gecesini gündüzüne katabilir. Ama ilişkilerinde sosyal düzene ve geleneksel olana doğru güçlü bir eğilimi de vardır. Oğlak bu yönüyle, ilişkilerini kendi amaçlarını gerçekleştirmek ve hırslarını kullanmak için bir merdiven gibi de kullanabilir. Elbette bu durum, aşırı materyalist ve duygusal ihtiyaçlarını ihmal eden Oğlak tiplerinde görülebilir.

Oğlak çok uyumlu bir burç değildir. Öncü nitelikte bir burç olduğu için, ilişkilerinde yönlendirici olmak isterler. Bu nedenle, onlara uyum sağlayan, yumuşak başlı partnerlerle çok daha kolay anlaşabilirler.

Ama Oğlak evlilik hayatına ve aile bağlarına çok önem verir. Aldığı sorumlulukların fazlasıyla farkındadır. Güçlü bir aile kurmak, koruyucu davranmak, özellikle erkek Oğlaklar için ileride baba rolünü oynamak hayatlarında önemli bir yer tutar.