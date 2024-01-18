22-28 Ocak 2024 haftası nasıl geçecek? İşte burçlar için genel yorum!

Duygu Demir: Plüton Kova Burcunda Yeni Bir Çağ Başlıyor

Bu hafta plüton kova burcuna girdi ve güneşimiz de kova burcunda. Bu, yeni bir dönemin, yeni bir çağın ve yeni bir bakış açısının başlangıcı demek. Plütonun kova burcuna girişi, bizlerden çokça duyduğunuz, 2044 yılına kadar sürecek ve toplumun yaşam tarzını kökten değiştirecek bir süreç. Plüton, bizi dönüştürür, değiştirir, o yöne doğru güçlendirir. Ama bazen de yıkımlar, krizler ve mücadeleler getirir. Kova burcu, toplumun yaşam tarzıyla ilgilidir. Bu nedenle, teknolojik gelişmeler, yapay zekalar, datalar, insan DNA'sı, farkındalık, isyanlar ve toplumsal haklar veya sorunlar gibi konular, daha çok teknoloji ve sosyal medya aracılığıyla hayatımızın bir parçası olacak. Artık bunlardan geri dönüş yok, yıllardır söylüyoruz zaten.

Plüton Kova Burcuna Yerleşti

Plüton, kova burcuna %99 oranında yerleşti ve bir daha geri dönmemek üzere. Neden %99? Çünkü 2024 yılının sonlarına doğru, son bir kez oğlak burcunu ziyaret edecek. Oğlak burcu, geleneksel kalıplarımız, 2008 yılından beri emek verdiğimiz konularla ilgilidir. Artık o şekilde ne elde ettiysek ettik. Ödülümüz, başarımız, işimiz, kariyerimiz, toplumdaki yerimiz neyse, onu gördük. Başaramadıklarımız, yıpratanlar, onları da bıraktık ve yeni bir sayfa açtık. Zaten güneşle beraber kavuştuğu için, Plüton kova burcuna hızlı bir giriş yaptı.

Bu (22-28 Ocak) Hafta Neler Olacak?

Bu hafta, insan hakları, teknoloji, internet, dijital mecralar, elektrikler gibi konuları çok konuşacağız. Belki de irili ufaklı kesintiler, aksaklıklar yaşayacağız. Aynı zamanda, liderler de gündemimizde olacak. Bazı liderlerin zorlandığını veya etrafı zorladığını göreceğiz. Bazı liderlere karşı da isyan enerjisi hissedeceğiz. Hafta boyunca, oğlak enerjisi de güçlü. Bu da bizi hedef odaklı, para kazanmaya, kariyerimizi güçlendirmeye, ne gerekiyorsa onu yapmaya yöneltecek. Salı günü itibariyle, Venüs de oğlak burcuna geçiyor. Mars ve Merkür'den sonra. Bu da bize, kuralcı, odaklanmış, ne gerekiyorsa onu yapan bir enerji veriyor. Gökyüzünde yumuşak bir enerji yok. Aşk, meşk, flört gibi konular değil. İlişkilerde bile, yan yana duruyor muyuz, durmuyor muyuz diye bakacağız. Duruyorsak devam, durmuyorsak gitsin, bitsin diyeceğiz. Daha keskin, daha gaddar, daha oyalanmak istemeyen bir enerji var gökyüzünde. Şimdi pazartesi itibariyle başlayan Mars kiron kareleri var. Ne gerekiyorsa onu yapmak enerjisi bu. Ama aynı zamanda, eyleme geçerken biraz daha bencil olabiliriz. Kazalar, krizler ve kavgalar da olabilir. Ama mümkünse yumuşak olmak daha iyi olacak.

25 Ocak Perşembe günü akşam 20:54'te aslan burcunda bir dolunay yaşayacağız. Dolunayın enerjisi birkaç gün önceden hissedilmeye başlar. Bu yüzden salı ve çarşamba günleri dolunayın etkisini daha çok göreceğiz. Aslan burcundaki dolunay, liderlik, kahramanlık, parıltı, yıldızlık, kendini ifade etme, güçlü çıkma ve keskinlik gibi konularla ilgilidir. Dolunay 5. derecede gerçekleşecek ve Jüpiter ile kare açı yapacak. Bu da liderler, sanatçılar, para ve altın gibi konuların gündemde olacağını gösteriyor. Jüpiter karesi, para piyasalarında sert durumlar yaşanabileceğini de haber veriyor. Şubat ayında Mars, bu dereceleri 14 ve 20 Şubat tarihlerinde tekrar tetikleyecek. Bu da finansal ve genel anlamda piyasaların çok kolay bir evre geçirmeyeceğini, büyük sert hamleler, çöküşler ve altın fiyatlarında değişimler olabileceğini düşündürüyor.

Ayrıca liderler ve liderlerin güçlerini ifade etme şekilleri de önemli olacak. Bazı çıkışlar ve güç savaşları yaşanabilir. Oğlak burcu askerlikle ilgilidir ve gökyüzünde oğlak enerjisi hakimdir. Bu nedenle savaş ve asker temaları da gündeme gelebilir. Büyük bankaların liderleri ve üst düzey yöneticileri de merak edilecek. Dolunayın yanında bazı sabit yıldızlar da var. Bunlardan en önemlisi Asellus borealis yıldızıdır. Bu yıldız, ateşli hastalıklar, körlük, iltihap gibi anlamlara sahiptir. Bu yüzden hastalıklara dikkat etmeliyiz. Aslan burcu kalp bölgesiyle ilgilidir. Kalp, sırt, kalp damar yolları, kaburgalar gibi bölgelerde sıkıntılar olabilir. Sanat, sanatçılar ve liderler çok gündemde olacak. Enteresan gelişmeler yaşanabilir. Biraz güç savaşlarının olduğu bir evre olabilir. Haftanın sonunda perşembe gününden sonra Venüs Jüpiter üçgenleri var. Bu da para konusunda daha kalıcı, sağlam, güçlü ve güzel adımlar atmamızı destekleyecek. Gökyüzünde çok yumuşak, merhametli, destekleyici bir enerji yok. Bu da bizi biraz katı yapabilir. Plüto kova geçişiyle de dünyada ne gerekiyorsa o geçiş için yaşanması gerekenler biraz daha sert hamlelerle yaşanacak gibi görünüyor.