19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!

19-25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Bu hafta gökyüzünde neler oluyor? Gezegenlerin yer değiştirmesi ve dolunayın etkisiyle hareketli ve değişken bir hafta yaşayacağız. Bu hafta enerjiler de farklılaşıyor. Yeni yıla girerken gökyüzünde oğlak ve kova burçlarının ağırlığını hissettik. Bu da bize kariyer, para ve geçmişle ilgili konulara odaklanmamızı sağladı. Ama artık yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Daha meraklı ve heyecanlı bir ruh haline bürünüyoruz. Bakalım neler olacak?

Güneş ve Merkür Balık Burcunda

Bu hafta pazartesi günü güneş balık burcuna geçiyor. Cuma günü de Merkür balık burcuna giriyor. Bu da bize hayatı akışına bırakma, yaratıcılık, maneviyat ve sezgi konularını gündeme getiriyor. Mantıktan çok duygularımıza güveneceğiz. Plan yapmak yerine anın tadını çıkaracağız. Manevi desteğe ihtiyaç duyacağız. Belki de Tanrı'ya daha yakın hissedeceğiz. Bu süreçte belirsizlik, karmaşa, aldatma gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu yüzden dikkatli olmalıyız.

Venüs, Mars ve Merkür Kova Burcunda

Bu hafta Venüs, Mars ve Merkür kova burcunda ilerliyor. Bu da bize ilişkilerde daha yenilikçi, özgür ve arkadaşça bir tutum sergilememizi sağlıyor. Geçmişin sıkıntılarını geride bırakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Daha bağımsız ve güçlü bir imaj çiziyoruz. Topluluklar, gruplar, arkadaşlar bizim için önemli olacak. Denemediğimiz şeyleri denemek isteyeceğiz. Aşk hayatımızda da arkadaş çevremizden biriyle ilgilenebiliriz. Çok baskılanmak istemeyeceğiz. Daha rahat ve akıcı bir ilişki formatı arayacağız. Teknoloji, internet, dijital mecralar gibi alanlardan para kazanabiliriz. Yapmadığımız işleri yapabiliriz. Dijital bir ortamda herkese bağlı olabiliriz. Ekipler, komiteler kurabiliriz.

Kiron ve Kuzey Ay Düğümü Koç Burcunda

Bu hafta Kiron ve Kuzey Ay Düğümü koç burcunda birlikte hareket ediyor. Bu da bize benliğimizi ve kimliğimizi daha iyi ifade etme fırsatı veriyor. İyileştirici koşullar oluşuyor. Koç burcu haritamızda hangi alana denk geliyorsa, o alanda hayatımızı iyileştirecek imkanlar bulacağız. Ülkemiz açısından da liderlik, kahramanlık, spor gibi konularda ön plana çıkacak kişiler göreceğiz. Spor alanında başarılar elde edeceğiz. Sporcularımız kahramanlaşacak.

Koç burcu olanlar, mart ayında aşk ve ilişkiler konusunda bazı gelişmeler yaşayabilirler. Koç burcunun enerjisi, sağlık alanında da sürpriz fırsatlar sunabilir. Belki de daha önce hiç yapılmamış bir şeyi keşfetmek, yapmak veya bulmak gibi, dünyada adını duyuracak bir başarı elde edebilirsiniz. Bu dönemde, koşullarınızı iyileştirmek için çalışmalısınız. Çünkü nisan ayında bu çabalarınızın karşılığını büyük ölçüde alacaksınız sevgili dostlar.

Merkür Balık Burcunda

Cuma günü itibariyle Merkür balık burcuna geçiyor. Bu da, mantıklı kararlar almaktan çok, iç sesinizi, sezgilerinizi ve hayal gücünüzü dinlemeniz gerektiği anlamına geliyor. El becerileriniz, renkler, müzikler, danslar, kozmetikler, makyajlar gibi konular daha çok ilginizi çekebilir. Bu süreçte, biraz paranoyak veya endişeli olabilirsiniz. Hisleriniz ve sezgileriniz çok güçlü olabilir. Bu yüzden, oturup karar vermekten çok, akışa bırakmak ve süreci izlemek daha iyi olabilir.

Dolunay Başak Burcunda

Cumartesi günü saat 15:30’da bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay başak burcunda olacak ve etkisini birkaç gün öncesinden hissettirecek. Bu dolunay, bıraktığınız konularla ilgili daha detaylı bir analiz yapmanızı sağlayacak. Sağlık, beden, spor, günlük hayat gibi konularda bağlantılı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tahliller yaptırabilir, spor yapabilir, diyet yapabilir, beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Hayatınızda dağılan şeyleri toparlamak, evinizi düzenlemek, fazlalıklardan kurtulmak gibi bir enerji içinde olabilirsiniz. Bu süreçte, biraz mükemmeliyetçi, takıntılı, detaycı ve analitik olabilirsiniz. Ancak, süreci tamamen kontrol edebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü dolunayın yöneticisi Merkür balıkta ve diyor ki, hayat senin planladığın gibi gitmeyebilir. Ne olacaksa olacak, akışa bırakmak gerekecek. Dolunayın ardından Merkür güneş kavuşumuna doğru ilerliyor. Bu da, bazı gelişmelerde ciddiyet, durağanlık, kontrol gibi etkiler olabileceğini gösteriyor. Bazı işleriniz kesintiye uğrayabilir, zorluklar veya kaygılar yaşayabilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili konularda, teşhis veya tedavi sürecinde zorlanabilirsiniz. Dolunayın kötü bir açısı yok, tekrar kontrol ettim. Hatta jüpiter’e üçgen açı yapıyor. Bu da, bu günlerdeki detaycılık ve mükemmeliyetçiliğin, sizi bereket, para, rahatlık, konfor gibi şeylere götüreceğini söylüyor. Yani, günün sonunda, bir tık daha akışa bırakmak ve süreci görmek iyi olacaktır diyebilirim.

Tutulmalar Yaklaşıyor

Hafta boyunca, genel ruh halimiz ve enerjimiz değişiyor. Karamsar ve kaygılı halleri geride bırakıyoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazırız. Daha cesur, daha riskli hallerde olacağız. Ay sonu itibariyle, yani mart sonu itibariyle, tutulmalar başlıyor. Yılın ilk dönemlerinde, 25 mart ve 8 nisan’da, peş peşe tutulmalar yaşayacağız. Bu da, hayatın çok hareketli, çok dinamik, çok farklı olacağını gösteriyor. Biz bugünlerde, tasarlayalım, konuşalım, görüşelim, insanlarla bir araya gelelim. Gelecek güzel günlerin adımlarını atıyor olacağız.

19-25 Şubat haftası 12 burç için yorumlar

Koç ve Yükselen Koç burçları, bu hafta Gökyüzündeki kavuşum, tutulma ve dolunay sayesinde hayatında olumlu değişimler yaşayacak. Balık burcundaki güneş ve Merkür ise ruhsal ve sağlık konularına odaklanmasını gerektirecek... Devamı için tıklayın.

Boğa ve Yükselen Boğa burçları, Güneşin balık burcuna girmesiyle sosyal hayatınız canlanıyor. İş, aile, hobi, çocuk konularında fırsatlar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Akışa bırakın ve bereketi yakalayın... Devamı için tıklayın.

İkizler ve Yükselen İkizler burçları, bu hafta yeni seyahatler, hayaller, umutlar, kariyer gelişmeleri, sosyal tanışmalar ve aile konularıyla ilgilenecekler... Devamı için tıklayın.

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, bu hafta yengeç burçları için finans, ortaklık, sağlık, seyahat, kariyer, evlilik gibi konularda yeni fırsatlar, gelişmeler ve kararlar söz konusu. Dolunay ise iletişim ve yakın çevreyle ilgili detaylara dikkat çekiyor. Hayallerinize ve ideallerinize yönelin... Devamı için tıklayın.

Aslan ve Yükselen Aslan burçları, bu hafta Aslan burçları aşkta şanslı, finansta dikkatli olmalı. Kadersel gelişmeler, yeni fırsatlar ve dolunay hayatlarını etkileyecek. Spiritüel konulara ilgi duyacaklar... Devamı için tıklayın.