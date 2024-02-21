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26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Önümüzdeki hafta, burçları hayaller ve gerçekler arasındaki yüzleşmeler, büyük kararlar ve belirsizlikler bekliyor. Güney Ay düğümü ve Balık burcu, zorlukları ve belirsizlikleri temsil ediyor. Ancak, Kova burcundaki Venüs Mars birleşimi, sosyal etkinlikler ve yeni projeler için umut vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:22
26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Duygu Demir: 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası burçları neler bekliyor?

Önümüzdeki hafta, Güneş, Merkür ve Satürn'ün Balık burcunda bir arada hareket ettiği bir dönem olacak. Bu, Satürn'ün ilk kez bu kadar net bir birleşim yaşayacağı anlamına geliyor. Bu durum, hayallerimiz ve gerçeklerimiz arasında bazı yüzleşmeler yaşayacağımızı, bazı hayallerin sorumluluğunu alacağımızı ve büyük kararlar alacağımızı gösteriyor. Bu süreçte, kafamızın içindeki düşünceler netleşecek ve belki de biraz karamsarlaşacağız.

Güney Ay Düğümü ve Ülkemiz

Güney Ay düğümü, kayıplarla, krizlerle, bitişlerle ve sonlanmalarla ilişkilidir. Bu nedenle, hayatımızda illaki bir zorluk getirir. Satürn, yüksek düzey yöneticileri, özellikle tecrübeli erkekleri, kuralları, düzeni, sistemi, yargıyı ve hukuku temsil eder. Güneş de üst düzey yöneticileri temsil eder. Merkür ise alınan kararlar ve konuşmalarla ilgilidir.

Şimdi tüm bu gezegenler, Güney Ay düğümü üzerinde birleşiyorlar. Bu durum, bizi biraz endişelendiriyor ve geriyor. Satürn, ülkemizin haritasında 7. evi, yani müttefiklerimizi ve dış cephedeki tüm komşularımızı temsil ediyor. 8. evi, finansal koşulları, vergileri ve aynı zamanda ölüm temasını temsil ediyor. 9. evi ise uluslararası ticareti, uluslararası hukuku ve uluslararası arenadaki temaları temsil ediyor.

Balık Burcu ve Güney Ay Düğümü

Güney Ay düğümü, kayıplarla bağlantılıdır ve Balık burcu, dini öğretilerle, inançlarla, akışa bırakmayla, belki biraz daha sanat, sanatçılar, sinematografik dünya, kozmetik, estetik ve müzik sanat camiasıyla ilgilidir. Bu durum, bir ruhani liderle ilgili zorlu bir durumu temsil ediyor. Bu durum, ülkemiz özelinde daha çok geçerli olacak, ancak Güneş ve Satürn'ün birleşimi, global çapta yaşanacak. Bu durum, bizi biraz endişelendiriyor ve kötü bazı haberler alabileceğimizi hissettiriyor.

Haftanın İçinde

Haftanın içinde, Kova burcunda bir Venüs Mars birleşimi olacak. Bu, sosyalleşmenin bize iyi geleceğini, sosyal çevre, dijital mecralar, yeni projeler, daha önce yapılmayanı yapmak, flörtler, konuşmalar, daha çok arkadaş çevresi, takım oyunu gibi konuların güzel ve keyifli olacağını gösteriyor. Ancak, bu geçişlerin ortasında, dikkatimizi çeken iki dönem var. Bunlar, 26 Şubat Pazartesi günü Mars Jüpiter karesi ve 1-2-3 Mart'ta Venüs Uranüs kareleri olacak. Bunlar, parayla ilgili konular ve sert açılarla ilgilidir. Önümüzdeki hafta, globalde ve Türkiye'de olan biteni çok iyi gözlemlemek önemli olacak.

26 Şubat - 3 Mart haftası 12 burç için yorumları

Koç ve Yükselen Koçlar burçları: 12. evinizdeki zorlu geçişlerle başa çıkarken, 11. evinizdeki olumlu geçişlerden faydalanın. Sosyal hayatınız canlanırken, sağlığınıza ve ilişkilerinize dikkat edin... Devamı için tıklayın.

Boğa ve Yükselen Boğa burçları: Bu hafta boğa burcu için zorlu bir hafta olacak. Hedefleriniz, sosyal çevreniz, kariyeriniz ve ilişkilerinizle ilgili sorunlar, gerilimler ve kararlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmaktan kaçının ve hayatın akışına uyum sağlayın... Devamı için tıklayın.

İkizler ve Yükselen İkizler burçları: Bu hafta ikizler ve yükselen ikizler burçları için zorlu geçecek. Kariyer, aile ve para konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak hayallerinizi gerçekleştirmek için de fırsatlar bulabilirsiniz. Dikkatli ve sabırlı olun... Devamı için tıklayın.

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