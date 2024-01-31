5-11 Şubat haftası Kova Yeni Ayı'nda hayatımızda neler değişecek? İşte cevabı

Duygu Demir: 5-11 Şubat Haftası Burç Yorumları! (Kova Enerjisinin Etkileri)

Bu hafta, Kova burcunun etkisini çok yoğun bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. Kova enerjisi, neden bu kadar önemli? Bunun iki sebebi var, sevgili arkadaşlar. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Satürn kova burcundan geçti. Bu, yapılandırma enerjisi demek. Bu enerji sayesinde, biz daha çok teknolojiyle iç içe olmaya, daha bağımsız, özgür ve bireysel olmaya başladık. Biraz daha birbirimizden kopuklaştık ama belki de dijital mecralar ve teknolojiler sayesinde birbirimize daha bağlı hale geldik. Tabii ki, teknolojik gelişmeler çok farklı alanlarda da yaşandı ve birçok konuda daha isyan eden bazı ülkeler, bölgeler, yapılar gündeme gelmeye başladı.

Plüton’un Kova Burcuna Geçişi ve Dolunayın Etkileri

Plüton, kova burcuna geçti ve 21 Ocak itibariyle de geçişini tamamladı. Bu da, Avrupa’da birçok ülkede, sokaklara dökülen, isyan eden insanları görmeye başladk. Ülke haritaları, daha keskin ve daha net bir şekilde tetikleniyor. 25 Ocak tarihinde, bu enerjide ilk dolunay meydana geldi. Aslan burcundaki dolunay, o dönem için çok önemliydi. Ben, çok uzun zamandan beri, yeni yıl programlarında dahi, parayı, liderleri, güç dengelerinin değişeceğini konuşacağımızı söylemiştim. Biz de zaten, global anlamda, hem Türkiye’de faiz kararıyla beraber, hem de yakın komşumuz İran’da farklı anlaşmalara gitmeye başladığımızı gördük. Dünyadaki güç dengeleri, aslında farklı bir düzene, farklı bir kutuplaşmaya doğru evrilmeye başladı.

Merkür’ün Kova Burcuna Geçişi ve Venüs-Kiron Kare Açısı

Şimdi, bu hafta itibariyle, pazartesi günü Merkür kova burcuna geçecek. Plüton’la beraber hareket edecekler. Bu da, daha önemli kararlar, konuşmalar, teknoloji ile ilgili haberler, yeni anlaşmalar, uzaya çıkma konusu gibi bambaşka gelişmelerin olacağı anlamına geliyor. Tabii ki, daha isyankar bir görünüm de söz konusu. Belki, data’nın kullanımıyla, teknolojiyle ilgili bir sürü haberleşme olacak. Uçaklarla, hava yollarıyla, internetle, elektrikle, dijital mecralarla ilgili konuşmalar olacak. İsyan temaları gündemde olacak. Dijital mecralar üzerinden farklı gruplar ve kutuplaşmalar olacak. Belediye seçimleri geliyor. Kova enerjisi, toplulukları yönlendirmekle çok ilgilidir. O yüzden, belki de bu kova enerjisiyle beraber, mitingler, konuşmalar, bir araya gelmeyen kitleleri hareketlendirecek bir sürü konuşmalar yapılacaktır. Burada, isyan enerjisi var, özgürlük isteği var.

Merkür, bu hafta, önümüzdeki hafta da, yani 2-3 hafta boyunca kova burcunda hareket edecek. Bütün bu gündemler önemli. Pazartesi günü özellikle önemli. Pazartesi, bir de Venüs kiron kare açımız var. Lütfen, herhangi bir estetik işlem, güzellikle ilgili işlem vesaire bu tarihlerde yaptırmayın. Kalanı iyi değilse haritanızda, kare açının sağı solu belli olmaz. Sevme, sevilme, beğenilme, güzel hissetme, ilişkilerle ilgili ufaktan krizler olabilir.

Bu hafta, oğlak ve kova burçlarının etkisi altında olacağız. Bu da, daha çalışkan, üretken, hedef odaklı, mantıklı ve analiz eden bir enerjide olacağımız anlamına geliyor. Bu enerjiyi, cumartesi günü sabaha karşı saat 01:59’da gerçekleşecek olan yeni ay ile daha da hissedeceğiz. Perşembe ve cuma günleri ise, yeni bir atılımda bulunmak yerine, elimizdeki işleri bitirmek ve tamamlamaya çalışmak daha iyi olacak. Çünkü yeni ay öncesi kapanış fazıdır ve bu fazda bir şeylere başlamak yerine, hayatı daha akışına bırakmak, detoks yapmak, diyet yapmak, küçülmek, tamamlanmak gibi konulara odaklanmak daha akılcı ve daha iyi bir enerji verir.

Kova Burcundaki Yeni Ay: Özgürlük ve Yenilik Arayışı

Yeni ay, normalde bir olay yaratan bir tema değildir. Yeni ayda, bir şeyi fark ederiz, bir tohum atarız, bir plan yaparız. O yüzden, yeni ay fazındayken çok radikal veya dramatik olaylar yaşamayabiliriz. Yeni ay, daha çok kararlarımızı ve içsel dünyamızı etkiler. Tohum ektiğimiz evre gibidir. O esnada hiçbir şey görünmüyor ama ileride filizlenecek ve büyüyecek bir potansiyel vardır. Bu yeni ay, kova burcunda gerçekleşecek ve bu çok önemli, inanılmaz önemli. Çünkü bu, plüton’un eşlik ettiği ilk yeni ay. Plüton, yakın derecede değil ama yeni ay ile birlikte hareket ediyor. Bu da, yeni ayın etkisini daha güçlü ve daha dönüştürücü kılıyor. Ayrıca, yeni ay 20 derecede uranüs ile kare açı yapıyor. Uranüs, kova burcunun yöneticisi ve özgürlük, yenilik, sürpriz, değişim, devrim gibi konularla ilgili. Bu da, yeni ayın etkisini daha radikal ve daha isyankar kılıyor. Yeni ay esnasında, yükselen de akrep burcu olacak. Akrep burcu da, tutku, güç, kıskançlık, kriz, yıkım, dönüşüm gibi konularla ilgili. Bu da, yeni ayın etkisini daha derin ve daha yoğun kılıyor.

Yeni Ayın Etkileri: Toplumsal ve Bireysel Değişim

Şimdi, akrep, boğa ve kova burçlarını duyduğumuzda, hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz senelerde, tutulmalar akrep-boğa hattındaydı, satürn kova burcundaydı, uranüs boğa burcundaydı. Yani, bu burçlar, para, sahip olma, kıskançlık, ilişkiler, özgürlük gibi konularda çok dramatik, krizli ve yıkıcı dönemlerden, döngülerden geçtik. Şimdi, kova burcundaki ilk yeni ay, uranüs ile kare açı yaparak, özgürlük isteği, yepyeni bir şeye başlama ihtiyacı, bütün bunlarla ilgili radikal bir kırılma noktasından geçip, yepyeni bir adım atılacağını gösteriyor. Bu, isyankar bir enerji, sokaklara dökülen bir enerji. Türkiye’de bu enerji, finansal koşullar, vergiler, krediler, ödemeler, dış borçlar, ölüm oranları, ülkenin finansal durumu gibi konularla ilgili olabilir. Çünkü bizde, kova burcu sekizinci evdedir ve bu ev bu konuları anlatır. Ama dünya genelinde, sokağa dökülen, internet kesintisi, teknolojiyle ilgili beklenmedik bir buluş, uzay ve astronomi ile ilgili haber, ilaçlarla ilgili gelişme gibi konular da olabilir. Bu yeni ay, bize daha mantıklı kararlar almamızı, sınırlarımızı belirlememizi, ülkelerin, liderlerin, toplumların kararlarını konuşmamızı sağlayabilir. Liderler birbirine göz dağı vermez, halkın isyan ettiği, hak aradığı, toplumsal meselelerin konuşulduğu bir enerji olabilir. Bu yeni ay, kastra yıldızı ile de kavuşuyor. Kastra yıldızı, yıkıcı bir yıldızdır. Kontrolsüz bir öfkeyi, yıkıcı olayları, kolektife zarar verebilecek büyük kitlesel olayları anlatır. Bu da, yeni ayın etkisini daha sert ve daha tehlikeli kılıyor.

14 Şubat ile 20 Şubat arasındaki tarihlerde, Merkür- Jüpiter karesi var. Mars da bu açıyı tetikleyecek. Bu da, biraz gergin, biraz isyan etmeli belki de insanların sokağa döküldüğü, teknolojiyle ilgili birilerinin birilerini hacklediği, çok enteresan konuşmaların çıktığı, veri saldırılarının konuşulduğu bir hafta olacak. Çünkü teknoloji, isyan, öfke bütün bunları anlatıyor bize bu açı. Umarım bir doğa olayına falan da işaret etmez. Bu kadar sert olduğu zaman, bazen böyle büyük şimşekler, sert olaylar falan olabiliyor. Deprem gibi diye çok düşünmüyorum ama uranüs’ün derecesi tabii ki sıkıntılı bizim için de. Zaten çok önemli bir tarihin tam seneyi devriyesini yaşıyoruz. Çok büyük acılar yaşadığımız bir yıl oldu. Belki de bunun hisleri, konuşması, toplumsal anlamda bunun çalkantısını yaşayacağız.

Yeni Ay: Özgürlük ve Yenilik Arayışı

Yeni ay, normalde olay yaratan bir tema değildir. Yeni ayda, bir şeyi fark ederiz, bir tohum atarız, bir plan yaparız. O yüzden, yeni ay fazındayken çok radikal veya dramatik olaylar yaşamayabiliriz. Yeni ay, daha çok kararlarımızı ve içsel dünyamızı etkiler. Tohum ektiğimiz evre gibidir. O esnada hiçbir şey görünmüyor ama ileride filizlenecek ve büyüyecek bir potansiyel vardır. Ama dediğim gibi, bu yeni ay biraz krizli bir yeni ay. Çünkü merkür-Jüpiter karesi ile birlikte, bizi özgürleşmeye, isyan etmeye, geçtiğimiz iki sene içinde bizi sıkıştıran, geride tutan her ne varsa artık yepyeni bir sayfa açmaya, bambaşka bir bakış açısına hazır olmaya itiyor. Bazılarımız işlerini, güçlerini, ilişkilerini vesaireyi bitirebilir. Ya da ilişkideki bir sayfa bitip, yepyeni bir sayfa açılabilir. Sevgili arkadaşlar, bu hafta, hayatımızda önemli değişimler yapmaya, yeni kararlar almaya, yeni başlangıçlar yapmaya hazır olalım.

5-11 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

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