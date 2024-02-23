24 Şubat 2024 Dolunayının etkileri: Sağlık, iş ve ilişkiler üzerindeki etkisi ne olacak? İşte cevabı..

24 Şubat 2024 Dolunayı ve Etkileri

Selamlar! 24 Şubat 2024'te saat 15:31'de Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay, yükselen burcu Yengeç olan ve astrolojide mali konuları, gelir-gider dengesini, vergileri, borçları ve kazanımları ilgilendiren 2 ve 8. evleri etkileyecek bir dolunay olacak.

Başak burcu temaları ön plana çıkacak. Sağlıkla ilgili konular, çalışanlar, çalışan hakları, hizmet sektörü ve belediyeler bu bağlamdaki konuları daha çok ön plana çıkaracak. Yükselen burcu Yengeç olan Dolunay, ülkemizi etkileyecek. Bu durum, ülkemizde daha çok çalışan hakları veya işle ilgili konuların ön plana çıkacağı anlamına geliyor. Yükselen burç Yengeç, Prokon adlı bir sabit yıldızla etkileşim halinde. Bu, olumlu ve olumsuz her planetin etkilerini gerçekleştirebileceğimiz bir güce sahip olmamız anlamına geliyor. Bu durum, özellikle sağlıkla ilgili konularda olumlu etkiler olabileceğini düşündürüyor. Örneğin, bir rahatsızlığınız varsa doğru teşhis konulması ve tedavi sürecine başlanmasıyla ilgili olumlu etkiler söz konusu olabilir.

Venüs ve Mars Kavuşumu

Venüs ve Mars'ın kavuşumu, eril ve dişil enerjinin bir arada hareket etmesi anlamına geliyor. Bu genellikle olumlu etkiler verir. Ancak, Venüs ve Mars'ın Jüpiter'le olan kare açısı, ilişkilerde veya sağlıkla ilgili konularda veya yaşamın genel dengesi içerisinde bazı olayları fazla abartılı veya takıntılı yaşama ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Özellikle ikili ilişkilerde, partnerle olan ilişkilerin zarar görmemesi için sağlıkla ilgili konularda biraz takıntılı olma ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Bu durumu tanımak ve tedaviye yönlendirmek gerekiyor. Şifa enerjisini kendimize açmamız bu noktada çok önemli olacak.

Pallas'ın Dolunay ve Merkürle Olan Kara Açısı

Pallas'ın dolunay ve Merkürle olan kara açısı, bazı olayları gerçekten gereğinden fazla büyütmek, küçücük bir olayın çok büyük bir boyuta ulaşmasına sebep olmakla ilgili bir gösterge veriyor. Bu dönemde çok takıntılı davranmamak, çok fazla şüpheci olmamak, olayları büyütmemek gerçekten önemli olacak. Çünkü yıkıcı ve yaralayıcı etkiler söz konusu olabilir. Duygusal anlamda bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Olumlu anlamda, Jüpiter ve Satürn'ün sekstil açısı devam ediyor. İş ve görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler başarıya ulaşacaklar. İş yerinde titizlikle çalışan, etik davrananların kazançları ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Neptün ve Şans Noktası arasında oluşan bir sekstil açı var. İyi niyetler ve yükselen enerjiyle şanslı deneyimler yaşayabiliriz. Bazılarımızın hayallerinin gerçekleştiği bir dolunay da olabilir. Bu tarafa doğru enerjiyi vermek gerekiyor.

Polus Jüpiter ve Satürn'ü Uyumlu Açılar Yapıyor

Polus, Jüpiter ve Satürn'ü uyumlu açılar yapıyor. Ancak, Polus aynı zamanda köpeklerle ilgili yaralanmalarla, köpek ısırıkları ile ilgili bir gündemi önümüze getiriyor. Bu nedenle, köpek ısırıkları veya ısırıklar ya da hayvan saldırılarına karşı biraz dikkatli olunması gereken bir süreç olabilir. Olaylar yine gereğinden fazla abartılmamalı. Eğer doğru stratejiler yapılırsa, Polus burada bize destek veriyor olacak. Çünkü Jüpiter ve Satürn'le uyumlu etkileşimleri söz konusu. Akıllı stratejiler, etik davranışların kazanacağı bir süreç içerisinde olabiliriz.

2 ve 8 Aksında Dolunay

2 ve 8 aksında bu Dolunay dolayısıyla, işten çıkarılma ihtimalleri, bazı iş yerlerinin kapanma ihtimalleri de bu dolunayda söz konusu olabileceği gibi, bazı kişiler için yeni işlere girme, yeni projeler üretme ile ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Belediye seçimlerine doğru ilerlerken bu Dolunay, belediye seçimleriyle ilgili adaylarla ilgili önemli kararların da verileceği bir dolunay olacak. Çünkü Başak burcu aynı zamanda belediyeleri temsil eder.

Pallas'ın Dolunay ve Merkürle Olan Kara Açıları

Pallas'ın dolunay ve Merkürle olan kara açıları, akıl tutulmaları gündeme getirebilir. O yüzden olayları doğru değerlendiremeyebiliriz, farklı senaryolar yazabiliriz ve doğru olmayan senaryolar belki ve bunlara inanarak hareket edebiliriz. Bu konuda çok dikkatli olmalı, olaylara dışarıdan bakmalı ve objektif olmalıyız. Akıl sağlığı ile ilgili bazı rahatsızlıklar varsa kişilerde, bunlar biraz daha ön plana çıkabilir.

24 Şubat 2024 günlük burç yorumları

Koç ve Yükselen Koç burçları: Sağlık, iş, ev ve yaşam tarzı konularında önemli kararlar almanız ve değişimlere hazır olmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca size bir olumlama ve bir zikir öneriyor... Devamı için tıklayın.

Boğa ve Yükselen Boğa burçları: Bu dolunay, boğa yükselen ve ay burcu boğalar için hayatlarında yeni kararlar alabilecekleri, aşk, sanat, spor, hobi ve finansal konularda şanslı olabilecekleri bir dönem. İlişkilerde uyumlu ve esnek olmaları, kendilerine olumlu mesajlar vermeleri ve ‘‘El- Vedud’’ esmasını zikretmeleri tavsiye ediliyor... Devamı için tıklayın.

İkizler ve Yükselen İkizler burçları: Hayatınızda önemli değişiklikler yapmanız gerekebilir. Ev, iş veya ülke değiştirmek gibi. Ayrıca gayrimenkul veya mal paylaşımı ile ilgili konular da gündeme gelebilir. Kendinizi ve hayatınızı güzel yönettiğinizi olumlayın... Devamı için tıklayın.