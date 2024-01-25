29 Ocak 4 Şubat 2024 haftası nasıl geçecek? İşte burçlar için genel yorum!

Duygu Demir: 29 Ocak 4 Şubat haftası genel yorumu ve 25 Ocak Dolunayının burçlara etkisi

Bugün 25 Ocak'ta 20:53'te aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, 22’sinde plüton’un kova burcuna girmesiyle birlikte, iki önemli astrolojik olaydan biri. Bu iki olay, hayatımızda büyük değişimlere ve dönüşümlere işaret ediyor. Bu hafta, gökyüzünde kova ve oğlak burçlarının etkisi ağır basıyor. Bu burçlar, toplumsal konulara, gelecek vizyonumuza, kariyerimize, itibarımıza, paraya, kurumlara, yapısal değişimlere ve güvenilirlik arayışımıza vurgu yapıyor. Oğlak burcu, mantıklı, planlı, hedefli ve kararlı bir burç. Kova burcu ise, inatçı, yenilikçi, hayalci ve entelektüel bir burç. Bu iki burcun enerjisi, bizi hem sonuç odaklı hem de vizyoner olmaya yönlendiriyor.

Plüton’un Kova Burcuna Girişi

Plüton, dönüştürücü, yenileyici, yıkıcı ve güçlü bir gezegen. Kova burcuna girdiğinde, toplumsal, teknolojik, bilimsel ve kültürel alanlarda büyük değişimler getirecek. Uzay, havacılık, internet, dijitalleşme, isyan, özgürlük gibi konular gündeme gelecek. Plüton, bizi denemediğimiz şeyleri denemeye, sınırları zorlamaya, yeni fikirler üretmeye teşvik edecek. Ancak, Plütonun kova burcundaki etkisi uzun soluklu olacak. Bu nedenle, sabırlı, dikkatli ve esnek olmak gerekecek.

Aslan Burcundaki Dolunay

Aslan burcu, yaratıcı, lider, gururlu, cesur ve coşkulu bir burç. Dolunay, aslan burcunun bu özelliklerini ön plana çıkaracak. Dolunay, bize kendimizi ifade etme, hayallerimizi gerçekleştirme, ilgi odağı olma, eğlenme ve aşk yaşama fırsatı verecek. Ancak, dolunayın etkisiyle, aşırıya kaçma, egoistlik, bencillik, kibir, dram, rekabet gibi olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, dolunayda, duygularımızı kontrol etmek, dengeli ve uyumlu olmak önemli olacak.

Bu hafta, gökyüzünde ciddi, karanlık ve karamsar bir enerji hakim olabilir. Aşk ve ilişkilerde de, daha fazla beklenti, kural, sorumluluk ve ciddiyet söz konusu olabilir. Bu ilişkinin devam etmesi için şartlarımız, koşullarımız, sınırlarımız olabilir. Bu enerji, bizi yıkmak ve kaygılandırmak yerine, bizi olgunlaştırmak ve güçlendirmek için var. Bu enerjiyle, hayatımızda neyin önemli olduğunu, neyin işe yaradığını, neyin değişmesi gerektiğini anlamaya çalışacağız.

Koç Burcundaki Kuzey Düğümü ve Kiron’un Etkileri

Bu hafta, hayatımızda finansal güvenlik arayışımızın yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Gökyüzünde, kariyer, para, iş ve güç gibi konular ön planda. Bu konularda radikal bir değişiklik yok, ancak yavaş yavaş bir enerji değişimi yaşanıyor. Şubat ortasından itibaren, 8 Mart’a kadar sürecek olan, koç burcundaki kuzey düğümü ile kiron’un kavuşumu gerçekleşiyor. Bu kavuşum, bize neler getirecek?

Kuzey Düğümü: Kadersel Fırsatlar ve Yenilenme

Kuzey düğümü, hayatımızda ilerlememizi sağlayan, bize şans ve fırsatlar sunan, ruhsal gelişimimizi destekleyen bir noktadır. Koç burcunda olduğunda, bize cesaret, liderlik, yenilik, macera ve aksiyon gibi konularda kadersel fırsatlar verir. Bu fırsatlar, hayatımızda yaralı hissettiğimiz, iyileşmeye ihtiyacımız olan alanlarda bize yardımcı olur. Bu alanlar, sağlık, spor, fiziksel güç, rekabet, savaş, kahramanlık gibi konular olabilir.

Kiron: Yaralanma ve İyileşme

Kiron, hayatımızda yaralandığımız, acı çektiğimiz, zayıf kaldığımız, kendimizi eksik hissettiğimiz bir noktadır. Aynı zamanda, bu noktada iyileşme, şifa, dönüşüm, öğrenme ve öğretme potansiyelimiz de vardır. Koç burcunda olduğunda, bize fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak kendimizi güçlendirmemiz, cesur olmamız, risk almamız, liderlik etmemiz gerektiğini hatırlatır. Bu süreçte, sağlıkla ilgili konularda, özellikle tansiyon, baş, beyin, cerrahi, operasyon gibi konularda iyileşmeler, tedaviler, ilaçlar, gelişmeler yaşanabilir. Sporla ilgili konularda, özellikle futbolla ilgili konularda iyileştirmeler, kahramanlıklar, başarılar görülebilir.

29 Ocak-4 Şubat 2024 haftalık burç yorumları

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