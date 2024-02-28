4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

4-10 Mart Haftası Gökyüzü Enerjileri

Duygu Demir: 4-10 Mart haftası, gökyüzünde yoğun balık enerjisi ile karşılaşacağımız bir dönem. Bu dönemde güneş, merkür ve satürn balık burcunda yer alacak. Neptün ise zaten uzun yıllardır bu burçta bulunuyor. Bu enerji, dikkat dağınıklığına, gribal enfeksiyonlara ve ruh sağlığı dengemizi bozan psikolojik problemlere açık bir dönem olabilir.

Balık Enerjisi ve Etkileri

Bu dönemde, kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Sezgilerimiz daha güçlü olabilir ve paranoya yapabiliriz. Kendimizi içimize kapatmak isteyebiliriz ve bazı şeyleri anlatmak daha zor olabilir. Ayrıca, bu dönemde ideallerimiz ve hayallerimiz olacak ve yapmak istediğimiz şeyler olacak. Ancak, bu enerji aynı zamanda fanatikleşmeye ve bağımlılığa da yol açabilir.

7-10 Mart Dönemi

7-10 Mart arasında, Merkür neptünle yan yana olacak ve bu dönemde akıl karışıklığına çok açık olacağız. Dolandırıcılıklar, unutkanlık, yalan dolan meselelerin konuşulması çok fazla olacaktır. Bu dönemde, büyük sözleşmeler, ticari konular için çok uygun değil. Herhangi bir şeye %100 güvenmiyorsanız, öncesinde konuşulmadıysa, belki tekrardan bir şekilde başlamak için uygun değil.

10 Mart Yeni Ay

10 Mart'ta yeni ay var ve bu yeni ay balık burcunda 20 derecede olacak. Yeni Ay'ın kendisinde kötü bir durum yok ve bu dönemde bazı hayalleri kurmak ve bir şeyleri ifade etmek adına bir tık daha rahat bir enerji var. 10 Mart itibariyle merkürümüz Koç burcuna geçecek ve daha net, daha berrak bir şekilde önümüzü görmeye ve kararlar almaya başlayacağız.

Önemli Uyarılar

Bu hafta özelinde, 7-10 Mart arasında Mars Uranüs karesi olacak ve bu bir patlama, bir kavga, bir trafik kazası, aniden ortaya çıkan bir operasyon, ameliyat riski gibi daha büyük patlamalı, çatlamalı, gerginlik, kavgalı olaylara açık bir enerjiyi anlatıyor. Bu nedenle, bu dönemde kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz ve fanatikleşen grupların isyanları, belki dini duygularla ilgili ortaya çıkan bir şeylerde büyük kavgaların, patlamaların olması gibi toplumsal seviyede bizi zorlayabilecek olaylarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek.

4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları

Koç ve Yükselen Koç burcu yorumu: Bu hafta Koç burçları, 12. evdeki gezegenlerin etkisiyle zorlu bir süreç yaşayabilirler. Kaygı, dağınıklık, kayıp ve bağımlılık gibi konularla uğraşabilirler. Para, ilişki ve hedeflerle ilgili kararlar almak yerine gözlem yapmaları daha iyi olacaktır. 10 Mart’ta Merkür ve yeni ay Koç burcuna geçerek, yeni ve dinamik bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacaktır... Devamı için tıklayın.

Boğa ve Yükselen Boğa burcu yorumu: Bu hafta Boğa burçları, sosyal ve mesleki konularda zorlanabilir, hedeflerini netleştirmekte güçlük çekebilir, ilişkilerinde gerginlik yaşayabilir. 10 Mart'ta yeni ay, onlara yeni bir bakış açısı kazandıracak... Devamı için tıklayın.

İkizler ve Yükselen İkizler burcu yorumu: Bu hafta ikizler burçları için balık burcunun etkisi altındasınız. İş, sağlık, seyahat ve aşk hayatınızda dağınıklık, kararsızlık, kavga ve aldatma riskleri var. Acele etmeyin, dikkatli olun. 10 Mart'tan sonra yeni bir dönem başlıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlar yakalayacaksınız. Son bir sabır haftası... Devamı için tıklayın.